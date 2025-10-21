

Kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Ammar A. Yönetimindeki 16 SCN 121 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarken refüjdeki ağaca, aydınlatma direğine ve koruma demirlerine çarptı. Savrulan otomobil, yolda seyir halinde olan Tahir A.(60) yönetimindeki 11 ABH 215 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Sevil K.(34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT