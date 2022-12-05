Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düştü; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ayhan A.(31) yönetimindeki 16 ATK 139 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Ters duran aracın sürücüsü ile araçtaki eşi Sümeyye A.(27) ile çocukları Eymen(4) ve Emir(1) yaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.