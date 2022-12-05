Geçtiğimiz Mart ayında, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1500 polis katılımıyla uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1500 polisin katılımıyla Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde 79 uyuşturucu taciri gözaltına alınmıştı. Gerçekleşen operasyonda 23 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İNEGÖL TARİHİNİN EN KALABALIK DURUŞMASI
Dosya kapsamında bugün İnegöl adliyesinde davalar görülmeye başlandı. 74 sanığın yargılandığı davada 4 ayrı salonda yargılamalar başladı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Öte yandan emniyet ekipleri adliye içinde ve çevresinde yoğun kalabalık önlemleri aldı.