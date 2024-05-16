Gebelikten korunmada önemli bir alternatif olarak öne çıkan deri altı implantı ile ilgili Op. Dr. Beyhan Badoğlu detaylı bilgilendirmelerde ve doğru kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

En etkili doğum kontrol yöntemlerinden biri olan deri altı implant (çubuğu) ile ilgili öncelikli olarak tanımlamada bulunan Erdem Çakmak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Beyhan Badoğlu, “Gebeliği önlemede doğum kontrol hapları kadar etkili olan, ancak her gün hap alınmasına ihtiyaç duyulmayan konforlu bir doğum kontrol yöntemidir. Cilt altına yerleştirilen ve hormon içeren küçük, yumuşak, elastik çubuk, günlük olarak düzenli ve az miktarda hormon salınımı yaparak gebeliği önlemektedir” dedi.

Cilt altı implantların, bilinen en etkili doğum kontrol yöntemlerinden biri olduğunu belirten Op. Dr. Beyhan Badoğlu, “Gebeliği önlemede yüzde 99’dan daha yüksek oranlarda etkilidir. Doğum kontrol hapları ile kıyaslandığında, etkinliği benzerdir ancak cilt altı implant ile her gün aynı saatlerde ilaç almaya ihtiyaç duyulmaması işlemi öne çıkartıcı bir konfordur” dedi.

3 yıla kadar koruyor

Deri altı çubukların 3 yıla kadar gebeliğe karşı koruyucu olduğunu söyleyen Op. Dr. Beyhan Badoğlu, “Ancak daha erken gebelik planlanırsa kolaylıkla çıkartılır ve gebelik elde edilir. Yani planlarınız değişirse hemen gebelik mümkündür. Deri altı çubuklar, üst kol iç yüzüne takılır. Genellikle aktif kullanılmayan el tarafı tercih edilir. Cilt altı implant, klinik şartlarında, ağrısız olarak kolaylıkla uygulanabilmektedir. Kol iç yüzü, çok ince bir iğne ile uyuşturulur ve özel cihazı ile implant cilt altına yerleştirilir. İstenildiği zaman aynı şekilde kolaylıkla çıkartılır” şeklinde konuştu.

Emzirme döneminde de kullanılabiliyor

Son olarak implantın emzirme döneminde de kullanılabildiğini söyleyen Badoğlu, “Deri altı implantlar emzirme döneminde güvenle takılabilir. Sütün miktarına veya kalitesine bir zararı yoktur. Doğum kontrol hapları, sütün kalitesini ve miktarını azalttığı için emzirme döneminde tercih edilmezler. Cilt altı implantlar ise emzirme döneminde en çok tercih edilen ve önerilen korunma yöntemlerinden biridir” diyerek sözlerini sonlandırdı.