Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde konut arsalarınn sanayi arsasına çevrilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Mahalle meydanında toplanan yüzlerce vatandaşa Saadet Partisi ile İyi Parti Milletvekilleri de destek verdi.



Cerrah Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar basın açıklaması yaparak belediyenin aldığı karara tepki gösterdi.

Vatandaşlar adına açıklama yapan Rahman Yavuzyiğit, Yerel basınımızın kıymetli mensupları, çok değerli mahalle sakinlerimiz ve siyasi partUerimizin saygıdeğer idarecileri hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Basın açıklaması yapma gereği duymamızın sebebi yaklaşık 1 yıl önce İnegöl Belediyesinin almış olduğu revizyon imar planı değişikliği ile mahallenin konut bölgesi olan alanı konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenmesi ve konut bölgesi olarak planlanan müstakil konut arsalarına konut yapımı vermemesiyle alakalıdır. Mahallemizde yapılaşma 1970 yılında başladığında Cerrah köy statüsünde idi ve 1989 yılında Belde statüsüne alınıp, 1995 yılında Kalburt mevkide dahil edilerek bir şehir planı hazırlanmıştır ve bu planda Turgut Reis Caddesinin doğusu Konut Bölgesi, batısı Sanayi Bölgesi olarak onaylanmıştı. Bu planda yeşil alanlar, park, cami ve sağlık alanları hem Cerrah'da hem de Kalburt mevki'nde mevcut idi. Cerrah Beldesi 4 müstakil mahalleden oluşmakta ve merkezde Anadolu Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kalburtta ise Yavuz Sultan Mahallesi bulunmaktaydı. Ve bu mahallenin ilk seçilmiş muhtarı Rahman Yavuzyiğit idi. Daha sonraki yıllarda Cerrah belediyesi Konut Bölgesi Sanayi ruhsatları vermeye başladı. Bu süre içerisinde Zeki Deniz'e ait olan evin yeri değiştirilerek ve sanayiciye Zeki Deniz'e yeni bir ev yaptırtarak o dönemin Cerrah Belediyesi yöneticileri asli görevini bırakıp adeta emlak komisyonculuğu yapmış olup daha sonra bu bölgedeki planda bulunan okul alanı, belediye hizmet alanı ve park bu plandan çıkartılıp yerleri değiştirildi. Konut alanlarının etrafına sanayi yapılarına ruhsat verilmeye başlanıp Konut Bölgesi çembere alındı. Bu durum dolayısıyla Konut Geliştirme bölgesinin önünü kesmiş olup o dönemde Cerrah Belediyesi yöneticilerinin Kalburtta ki konut bölgesinde ya sanayi arsası sahibi oldular ya da fabrika sahibi oldular. Belde belediyeleri kapatılıp Büyük Şehir Yasası çıktığında biz bu durumu İnegöl Belediye ile görüştük. İnegöl belediyesinin cevabı " Bu sorunu biz yaratmadık, biz bu sorunu kucağımızda bulduk ve bakıp düzelteceğiz" oldu. Uygulamaya gelindiğinde ise Konut ruhsatları durdurulup yerine Fabrika Ruhsatları verilmeye devam edildi. Bir kez daha mahalle halkından 2 kişilik bir heyet Cerrah muhtarı dahil İnegöl Belediye Başkanı , Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürleri ile konu yeniden görüşüldü. Yapılan değerlendirmeden sonra Sayın Belediye Başkanımız Alper Bey'in yaptığı açıklama "İnegöl hızlı büyüyor ve gelişiyor, bizim hem konut hem de Sanayi arsasına ihtiyacımız var. Hangi şartlara uyuyorsa ister Konut ister Sanayi olsun ruhsat vermeye devam edeceğiz ve herkes gelip ruhsatını alıp yapısını yapabilir" yönündeydi. Yine uygulamaya gelindiğinde Fabrika yapımı için ruhsat verilirken Konut yapımı için ruhsat verilmiyor.

Bu durumun düzeltilmesini kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımla."



Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, “Saygıdeğer Milletvekillerim, Belediye Başkan Adaylarım, Değerli Halkımız, Rahman Ağabey’in aynı şekilde söylediği gibi Alper Başkanımızla görüştük, Alinur Başkan’la da görüştük. Konuyla ilgilenilecek ve İnşallah bu sistem devam edecek. Saygılar sunarım. “

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, “Değerli hemşerilerim, ben öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu memlekette hak aramak, hakkı için çıkıp meydanda derdini anlatabilmek çok önemli bir iştir. Bunu yapıyor olduğunuz için demokratik şartlarda, hukuk çerçevesinde ben hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu memlekette hak aramak bile bir sorun haline gelmiştir. Öncelikle Saygıdeğer Muhtarım, Geçmiş Dönem Belediye Başkanım, Benim Çok Kıymetli Ağabeyim Mehmet Atmaca, Saadet Partisi’nin Çok Kıymetli Belediye Başkan Adayı, İlçe Başkanları, Çok Değerli Hemşerilerim, ben meslek olarak harita mühendisiyim. Mehmet ağabeyim de inşaat mühendisi. Bu işleri iyi bilen insanlarız. Ben bir tık daha iyi bilirim çünkü imar planı hep yaptığımız işlerdir. Bu bölgedeki parselasyonların büyük çoğunluğunu da geçmişte İnegöl’de ofisim varken biz yapmıştık. Buradaki mevzu şu. Burada bu konutlar, yerleşim başladığında sanayi yoktu. Önce yerleşim oldu burada. Biz burada sanayiye karşı değiliz. Elbette ki bu sanayiler çalışacak, insanımız iş bulacak. Şimdi anlayamadığım konu şu. Bugün İnegöl Belediyesi’nin internet sitesine girerseniz, imar planlarını açarsanız buralar hala konut alanı gözüküyor. Fakat revizyon plan yapıyoruz diye herhangi bir vatandaşımız belediyeye imar durumu için aplikasyon belgesi olarak müracaat etse diyorlar ki “Burada revizyon çalışması var, imar durumu vermiyoruz.” Benim bu dediğimin dışında aksi bir şey varsa Sayın Alper Taban’ı, Sayın Alinur Aktaş’ı biz buraya nasıl gelmişsek gelip size anlatsınlar. Biz milletimizin bize muhalefet yetkisi verdi. Demokrasilerde vardır. Millet bir kesim partiyi iktidar yapar. Bir kesim partiye de benim hakkımı savun, gerek iktidar gerek muhalefette biri yanlış bir şey yaparsa benim adıma mecliste dile getir. Biz sizin hakkınız aramak için buradayız. Şunu anlamak mümkün değil. Alinur Aktaş’ın burada 300 tane arsanın 100’ün de yapı var. İmar durumu verilmemiş olmasından dolayı bu aşamaya gelmiş bir olaydan haberi olmamasını ben anlamıyorum. Haberi olmak zorunda. Burada eskiye atıf yapmak iş değildir. Hemen şurada 8000m2 arsayı sattırmasaydınız. Okul alanı, sağlık ocağı yapsaydınız. Bugün yöneten sizsiziniz. Sorunu da sizsiniz. İyi yaptığınız zaman alkışlayacağız, kötü yaptıkları zaman da kötü yaptınız diyeceğiz. Belediyelerimizin, devletimizin bütçesi buna uygundur. Şimdi geriye doğru top atmak kolay. Aramızda Cerrah’ın eski belediye başkanı var. Suçla İsmail’i, suçla Ragıp Ağabeyi.. Bugün sen sorumlusun, çözecek olan sensin. Sayın Muhtarımıza günü kurtarmak için cevap vermişler. Alper Taban talimat verecek, salıya kalmayacak. Yarın Kalburt’tan bir arsa sahibi imar durumu isteyecek. Çözüm bulacak. Bakarızla olmaz. 2000m2’lik bir ada düşünün. Üzerinde 10 tane yapı olduğunu düşünün. 3’er kat olsa 60 daire yapar. Bugün bu mıntıkada arsanın metresi 10- 12 bin lira. 2000 m yer 20.000 yapar. 30 daireyi alabilir misiniz? 80-100 ödemeniz lazım. Kim gelip alacak bunu? Gariban vatandaş 40 yılda bir arsa sahibi olmuş. Şimdi diyorsun imar durumu vermem. Ne yapacak bu vatandaş? Satsa hiç kimse almaz. İlla sanayi yapacaksınız, vatandaşın tüm bedelini ödersiniz. Öbür türlü burası sanayi alanı, belediye hizmeti vermem, okul yapmam olmaz. Suriyeli olsanız daha karlı. Dolayısıyla çözüm belediyededir, cevap sandıktadır. “

SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, “Gerçekten hepinizi ben de takdir ediyorum. Ben de bu mahallede büyüyen bir çocuğum. Burayı çok iyi tanıyorum. Burası bir konut, yerleşim alanı iken bugün dönüştüğü izah edilecek bir durum değil. Bu sadece burada yaşanan bir durum değil maalesef. Şehirler tasarlanması gerekiyor. Ben buraya geldiğimde nüfusu 30-40 bin civarıydı, şu an 300 bin oldu. Şehir tasarımı yapılamadı. Bunların hepsi önceden tasarlanmalı. Ama bunlar hep rant denen vaatlerle meşhur oldukları için milletimizin geleceğini düşünen yok. Bu olay en bariz örneği. Burası yıllarca milletin yaşadığı, tarlalarını işlediği bir yer. Bugün kimse geçmişle ilgili şikayette bulunamaz çünkü 25 yıldır bunlarla idare ediyoruz. Islah edemediler. Rant dikme adına kendi adamlarına peşkeş çekiyorlar. Tek bir gücümüz kaldı. Sandıkta bunlara cevap vermek. Çünkü bunlar diyor ki “Halk bizi seçiyor, biz istediğimizi yaparız.” Şimdi yine maalesef aynı sonuçla rant mantığı devam edecek. İnegöl bugün il olmaya aday. İl olmayı nüfus ve üretim bakımından bunu hak ediyor ancak kentleşmesi bir köy gibi. Kent vizyonu kazandıracak bir planlaması yok. Dolayısıyla bugün burada yaşanan sorun Ak Parti’nin topluma bakış açısını ortaya koyuyor. Burada bir sanayi gücü doğru değil. Bunlar kanun da tanımıyor. Örneğin şu an onaylı bir imar planı varken, imar durumu talep ettiğinizde bunu vermek zorundalar. Tamamen yasadışı ve kendi halinde hareket ettikleri bir anlayış. Sizlerin ikinci bir şansı var. Biz de buralıyız. İnegöl’de 4 milletvekili varken, hizmet bakımından şikayet ediyor oluşunuz bizim adımıza üzücü. Aynı şekilde bu talepleri iktidar milletvekillerinden isteyin ve yapmazlarsa onlara cevabını verin. “



Cerrah Belediyesi eski Başkanı İsmail Karaman, “Kıymetli Vekillerim, Kıymetli Başkanlarım, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Allah nasip etti. 2009-2014 yıllarında sizlere hizmet etme fırsatı bulduk. Şu an bulunduğumuz yerdeki kaldırım taşları bizim dönemimizde yapılan taşlar. Arka tarafta pek çok konutumuzun alt yapısı yoktu. Çok şükür alt yapıyla birlikte hizmet olarak getirmiş bir kardeşiniz olarak söylüyoruz. O tarihlerde konuya ait birkaç tane yerimiz vardı. O yerler biz Cerrah Belediyesi’nin 95-96 yıllarında planlarında okul ve konut alanı olarak belliydi. Biz de bu caminin karşı tarafında boş bir arsamız vardı. Orada Bir Kur’an kursu yapmak istediler. Biz de orada sağlık ocağı, hanımlarımız için kurs ve imamımız için bir lojman yaptık. Fakat ondan sonra belediyenin kapanmasıyla işlemedi. Beton Santrali’nin yanında planlarda okul olarak tahsis edilen hazine arazisi vardı. 2026-2017 yılında satıldı. Orası bu mahallenin okul alanıydı. 2014 yılında belediyemiz kapanmıştı. Bunun bilgisini vermek istiyorum. O kadar sahip çıkmış olsalardı o okul olarak planlanan arazinin satışını engellerlerdi. “