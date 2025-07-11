Dernek lokalinde düzenlenen Aşure etkinliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, siyasi parti temsilcileri, Bursa ve İnegöl'de faaliyet gösteren kültür ve dayanışma derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve Rumeliler dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Serkan Ay ve yönetim kurulu üyeleri, etkinlik öncesinde dernek lokalinin girişinde misafirleri karşıladı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile başladı. Ardından misafirlere aşure ikram edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Serkan Ay, Aşure etkinliğini her yıl Muharrem ayında gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. Bu yıl 1500 kişiye aşure ikram ettiklerini belirten Ay, etkinliğe katılım sağlayan tüm misafirlere, dernek yöneticilerine ve üyelere teşekkür etti. Ayrıca etkinliğin sponsoru Özen Lokantası-2 sahibi Naim Yarış’a katkılarından dolayı özel olarak teşekkür etti.

Gecenin sonunda dernek bahçesinde tüm katılımcılara çay ikram edildi.