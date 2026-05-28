Kaza İnegöl'ün Kurşunlu mahallesindeki doğal kaplıcalarda meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 34 UT 3032 plakalı otomobil, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu geri manevra yaptığı sırada arkada yürüyen Sevim A.(13) ve Esra A.(23)'ya çarparak bacaklarının üzerinden geçti. Kaza sonucu yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi2ne kaldırıldı. Yaralıların İstanbul'dan İnegöl'e tatil için geldikleri öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ