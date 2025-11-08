Zülfinaz Korkmaz(77), yaklaşık 5 aydır karın ağrısı ve karın şişliği şikayeti çekmeye başladı. İnegöl ve Bursa'da birçok hastaneye başvuran kadının muayene olduğu doktorlar ameliyatını riskli olduğu için kabul etmediler. Son olarak İnegöl'deki bir özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Doktor İshak Özaçmak, Zülfinaz Korkmaz(77)'ı ameliyat etmeyi kabul etti.

Riskli Ameliyat Başarıyla Sonuçlandı

Doktor İshak Özaçmak, nezaretinde tetkikleri yapılan kadın ameliyata alındı. Kapalı (Laparoskopik) yöntemle ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Operasyonda kadının safra kesesinden 213 adet, toplamda 50 gram ağırlığınsa taş çıktı. Başarılı ameliyatın ardından 1 günde sağlığına kavuşan kadın taburcu edildi.

Ameliyatın ardından hastayı ziyaret eden Hastanenin Anestezi Uzmanı Doktor Mahmut Gül, "Teyzemiz 77 yaşında, yaşı ve kalp hastalıkları nedeniyle anestezi açısından riskli bir ameliyattı. Güvenli bir şekilde ameliyattan çıktı. Bugünde teyzemizi evine göndereceğiz." dedi.

213 adet taş çıktı

Genel Cerrahi Uzmanı Doktor İshak Özaçmak ise, "Hastamız 77 yaşında riskli bir hastaydı. Daha önce başka bir hastanelere başvurmuş ama ameliyat için riskli denip yapılmamış. Hasta sıkıntı çekerek bize geldi. Tahlillerini kontrol ederek ameliyata aldık. Genel anestezi desteği ile kapalı ameliyat yaptık. Ameliyatta kese çok taş dolu olduğu için direkt çıkartamadık. İçindeki taşları taş pensiyle teker teker çıkarttık. Yaklaşık 200 üzerinde taş çıkarttık. Hasta dün gece gazını çıkardı, dolaşmaya başladı. Bugün kontrollerinde de hastamızı iyi bulduk taburcu edeceğiz. Ameliyat yaklaşık 1 saate yakın sürdü." dedi.



Zülfinaz Korkmaz(77)'ın oğlu Engin Korkmaz(45)' da, "Karın ağrısı ve yanma oluyordu. Herhangi bir hastaneye gittiğimizde yapmadılar sağolsun buradaki doktorlarımızın sayesinde başarılı bir şekilde ameliyat oldu. Genel cerrahi ve anestezi uzmanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.