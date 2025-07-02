Olay Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon bulvarında bir işyerinin önünde meydana geldi. Alkollü olan Rüstem P.(45), hiç tanımadığı sağır ve dilsiz olan Mehmet T.(27)'ye kendisine küfür ettiğini iddia ederek saldırdı. Saldırgan Rüstem P. elindeki bıçakla engelli olan Mehmet T.'yi boynundan bıçakla yaraladı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ