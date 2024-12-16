“KAZANMAMIZ GEREKEN KARŞILAŞMAYI KAZANDIK”

Maçın ardından bir açıklama yapan İnegölspor Teknik Direktörü İbrahim Dağaşan, “Çok mutluyum. Gerçekten bunu iliklerime kadar hissediyorum. İlk geldiğim günde aynı şeyi söylemiştim. Şunu söylemek zorundayım ve bunu kalben söylüyorum. Sinan hocama da, Necati hocama da çok teşekkür ederim. Büyük emekleri var, takımın üstünde. Çok yetenekli, çok genç oyunculardan kurulu ve ruhları tertemiz bir oyuncu grubuna sahibim. Sadece geleli 3 gün oldu. Kafam da uzun yıllardır inandığım bir sistem var, 3-4-1-2. Onu bugün uygulamaya çalıştık. Nitekim ilk maçımıza da 3 antrenmanla çıktık ve bunu uygulayabildik. Gece Batuhan rahatsızlandı, şifalar diliyorum ona ama işte biz çözüm odaklıyız. Ve çok şükür kazanmamız gereken karşılaşmayı kazandık. Daha iyi futbol oynayacağımıza eminim. Bu sadece bir başlangıç. Buraya kadar İnegöl’den gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana yeniden evime dönmeyi uygun gördükleri için teşekkür ediyorum. Ben iddia ediyorum, bunu söylerken de bütün kalbimle söylüyorum; Allah nasip ederse yolumuz çok uzun, çok daha üst sıralarda olacağız. Dediğim gibi ilk adım bugündü. Önümüzdeki maça da keyifli bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

“MUTLUYUZ”

İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar ise, “Bu deplasmana gelirken, puan ya da puanlar alırız diye tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Yeni hocamızın verdiği bir enerjide vardı takım üstünde. Sadece üzüldüğümüz Batuhan Çakır’ın bir rahatsızlığı oldu. Onun haricinde çok memnunuz, çokta mutluyuz” diye konuştu