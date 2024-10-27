Paraşüt sporcusu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan sporcu, evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi. Amatör Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında büyük sürpriz yaşandı. Havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, ayakta da alkışladılar.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ