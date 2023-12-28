İnegöl jandarma komutanlığı ekipleri yeni yıl öncesinde vatandaşları zehirleyecek olan sahte alkol üreten şahıslara göz açtırmıyor.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir evde sahte alkol imal edildiği bilgisine ulaştı. Ekipler sabaha karşı söz konusu adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda ev didik didik arandı. Aramada yaklaşık 510 litre sahte alkol ve boş şişeler ile alkol yapımında kullanılan damıtma makinesi ele geçirildi. Sahte alkol üreten M.E. ve E.S. şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.