İran'dan kaçak yollarla ülkeye giren 2 şahıs şehirler arası otobüsle yolculuk yaparken İnegöl'de yakalandı.
İran'dan ülkemize kaçak yollarla giren 2 şahıs Ağrı'dan Bursa'ya gitmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiler.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde uygulama yaparken durdurdukları yolcu otobüsünde yolcuların kimliklerini kontrol ettiler. Kontroller sırasında ülkeye giren 2 İran uyruklu şahsın pasaportlarının sahte olduğunu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edildiler.
Muhabir: İBRAHİM USLU