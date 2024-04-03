Bursa İnegöl, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni muhtarlarını belirledi. İşte sıralı tam liste;

AKBAŞLAR MAH. - EYÜP ARSLAN
AKHiSAR MAH. OKTAY GARİP
AKINCILAR MAH.- SERKAN TURAN 
ALİBEY MAH.- KEMAL OK
AŞAĞIBALLIK MAH.- AHMET BEYHAN
BABAOĞLU MAH. - RECEP KAYA
BAHARİYE MAH. – NECATİ ALAN
BAHÇEKAYA MAH.- OSMAN NURİ BAŞTÜRK
BAYKOCA MAH.- MUSTAFA AKKAN
BAYRAMŞAH MAH.- NURİ BOYRAT
BİLALKÖY MAH.- AYŞE AKER
BOĞAZKÖY MAH. - SEYFULLAH ÜSKEN
BURHANİYE MAH.- COŞKUN YILDIZ
CEMİYET MAH.-  SABAHATDİN GUNE
CERRAH MAH.- HASAN AYAR
CUMA MAH. -HÜLYA BULUN
ÇAVUŞKÖY MAH.- HALİL ÇAKIR
ÇAYLICA MAH. MURAT DENİZ
ÇAYYAKA MAH.  SAMİ ÇAKMAK
ÇELTİKÇİ MAH. - SELAHATTİN DUMANLAR
ÇIFTLIKKÖY MAH. - FATİH GÜL
ÇİTLİ MAH.  MEHMET ÖZTÜRK
DEYDİNLER MAH.-  MESUT ÖKSÜZOĞLU
DİPSİZGÖL MAH.  - LEVENT ARSLAN
DOĞANYURDU MAH. - RECAİ YESİM
DÖMEZ MAH. -MUSTAFA ARI
EDEBEY MAH.-FAHRİ ÜNLÜ
ELMAÇAYIR MAH-  LÜTFÜ AŞ
ERTUĞRULGAZI MAH.- YILDIZ CABİR
ESENKÖY MAH. - ALİ DEMİRALAY 
ESENTEPE MAH. - NAHİT LEVENT
ESKİ BAHÇEKAYA MAH.  -HAYAT NURİ ASLAN
ESKİKARACAKAYA MAH. - AKIN ÖZKAN
ESKİKÖY MAH.  MUSTAFA MUSLU
EYMİR MAH.- NAZMİ ÖZCAN
FATİH MAH.- ESER YUSUFOĞLU
FEVZİYE MAH.  LÜTFİ AYDIN
FINDIKLI MAH.- SELAHATTİN AYDIN
GAZELLİ MAH.-  ADNAN MEMİŞ
GEDİKPINAR MAH. -YASİN GÜNÇELİK
GÜLBAHÇE MAH. -MEHMET ŞEN
GÜNDÜZLÜ MAH .- ERTUĞRUL KIZIL
GÜNEYKESTANE MAH.-  ERCAN AKAR
GÜZELYURT MAH. SALİM ALTUN
HACIKARA MAH. - SADRİ İLÇİN
HALHALCA MAH - TEYFİK ÖNER
HAMAMLI MAH.- İSMAİL SÜMER
HAMİDİYE MAH.- CELALETTIN İLGEZDİ
HAMİTABAT MAH. - ABDURRAHMAN ÇETİN
HAMZABEY MAH. - SADULLAH ARDA
HASANPAŞA MAH.- HASAN KARADENİZ
HAYRİYE MAH.- SERKAN SAGUN
HİLMİYE MAH.- OSMAN NURİ ORHAN
HOCAKÖY MAH- İLHAN BAYRAM
HUZUR MAH. -  VEYSİ SABRİOĞLU
İCLALİYE MAH. -NURETTİN YELTEKİN
İHSANİYE MAH. - KADİR YAKŞE
İSAÖREN MAH. -İSMAİL ÇIBUKCU
KARAGÖLET MAH. - MEMDUH SEVİNÇ
KARAHASANLAR MAH. - İBRAHIM KURT
KARAKADI MAH. -FATİH AYDOĞDU
KARALAR MAH. - HALİL YILMAZ
KAYAPINAR MAH.- İSMAİL ACAR
KEMALPAŞA MAH. -ERDEM KAYA
KESTANEALANI MAH.- HAKAN HAZAR
KINIK MAH. -MURAT BOZAN
KIRAN MAH. -SADETTİN GÜNAY
KOCAKONAK MAH. -MUSTAFA PAL
KONURLAR MAH.- İLHAMİ UYSAL
KOZLUCA MAH. -  İBRAHİM BAYRAM
KULACA MAH.- TUNAY UĞUR
KURŞUNLU MAH. - RIZA AKTAŞ
KÜÇÜKYENİCE MAH. -ALATDİN ZENGİN
LÜTFİYE MAH. -NURETTİN DÜLEKKOZ
MADENKÖY MAH. - ÜNAL ARKI
MAHMUDİYE MAH.- ADNAN ORDU
MESUDİYE MAH. – NECMETTİN SEVİM
MEZİT MAH.-  AYDIN ERGÜN
MURATBEY MAH.-  MURAT BALCIELMAS
OLUKMAN MAH. - YILDIRAY MUTLU
ORHANİYE MAH. -VELİ ÇETİN
ORTAKÖY MAH.- CENGİZ DEMİREL
OSMANİYE MAH- AYDIN BAŞDERE
OSMANİYEKÖY MAH - ERKAN AYDEMİR
ÖZLÜCE MAH. İSMAİL ÖZGÜL
PAŞAÖREN MAH. -YILMAZ SEVİM
RÜŞTİYE MAH.- YENER KARADAN
SAADET MAH. – ZEKİ  EKREN
SARIPINAR MAH. -ŞENOL YAKUT
SINANBEY MAH. - KENAN ALKUŞ
SOĞUKDERE MAH. -SAMİ AYBİL
SULHİYE MAH. - RECA DEMİRCAN
SULTANİYE MAH. -SADULLAH ÖZ
SUNGURPAŞA MAH.- ENVER BALİ
SÜLE MAH. - HALİL ŞAHİN
SÜLEYMANİYE MAH. - HALİM YİĞİT
SÜLÜKLÜGÖL MAH. - YAŞAR YALÇIN
SÜPÜRTÜ MAH. - FERRUH KOYUNCU
ŞEHİTLER MAH.- EMİR GÜNEŞ
ŞİPALİ MAH. - SEVGİ ÖREN
TAHTAKÖPRÜ MAH. - MUSTAFA OK
TEKKEKÖY MAH.- MEHMET YILDIRIM
TOKUŞ MAH.-  İSMAİL YAVUZ
TURGUTALP MAH. BEŞİR ALIÇ
TURGUTALPKÖY MAH. GÖKHAN EFE
TUZLA MAH SEDAT SALIK
TÜFEKÇİKONAK MAH. NEDİM SEVİM
YENİ MAH. - MAHMUT AKBAL
YENICE MAH.- HALİL PEYNİRCİ
YENİCEKÖY MAH. - ERCAN ARIK
YENİKÖY MAH.- İLHAN YAVUZ
YENİYÖRÜK MAH. - MUHARREM METE
YİĞİT MAH. - ERTAN SAKİN
YUKARIBALLIK MAH - HASAN HÜSEYİN ORHAN
YUNUSEMRE MAH. - CEMAL TEKİN

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.37 Pm

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.37 Pmds

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.37 Pmfd

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.36 Pm

Hg-2

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.37 Pmgf

Whatsapp Image 2024 04 03 At 1.33.38 Pmjh

Kaynak: ÖZNUR DEDE