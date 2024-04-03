Bursa İnegöl, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni muhtarlarını belirledi. İşte sıralı tam liste;
AKBAŞLAR MAH. - EYÜP ARSLAN
AKHiSAR MAH. OKTAY GARİP
AKINCILAR MAH.- SERKAN TURAN
ALİBEY MAH.- KEMAL OK
AŞAĞIBALLIK MAH.- AHMET BEYHAN
BABAOĞLU MAH. - RECEP KAYA
BAHARİYE MAH. – NECATİ ALAN
BAHÇEKAYA MAH.- OSMAN NURİ BAŞTÜRK
BAYKOCA MAH.- MUSTAFA AKKAN
BAYRAMŞAH MAH.- NURİ BOYRAT
BİLALKÖY MAH.- AYŞE AKER
BOĞAZKÖY MAH. - SEYFULLAH ÜSKEN
BURHANİYE MAH.- COŞKUN YILDIZ
CEMİYET MAH.- SABAHATDİN GUNE
CERRAH MAH.- HASAN AYAR
CUMA MAH. -HÜLYA BULUN
ÇAVUŞKÖY MAH.- HALİL ÇAKIR
ÇAYLICA MAH. MURAT DENİZ
ÇAYYAKA MAH. SAMİ ÇAKMAK
ÇELTİKÇİ MAH. - SELAHATTİN DUMANLAR
ÇIFTLIKKÖY MAH. - FATİH GÜL
ÇİTLİ MAH. MEHMET ÖZTÜRK
DEYDİNLER MAH.- MESUT ÖKSÜZOĞLU
DİPSİZGÖL MAH. - LEVENT ARSLAN
DOĞANYURDU MAH. - RECAİ YESİM
DÖMEZ MAH. -MUSTAFA ARI
EDEBEY MAH.-FAHRİ ÜNLÜ
ELMAÇAYIR MAH- LÜTFÜ AŞ
ERTUĞRULGAZI MAH.- YILDIZ CABİR
ESENKÖY MAH. - ALİ DEMİRALAY
ESENTEPE MAH. - NAHİT LEVENT
ESKİ BAHÇEKAYA MAH. -HAYAT NURİ ASLAN
ESKİKARACAKAYA MAH. - AKIN ÖZKAN
ESKİKÖY MAH. MUSTAFA MUSLU
EYMİR MAH.- NAZMİ ÖZCAN
FATİH MAH.- ESER YUSUFOĞLU
FEVZİYE MAH. LÜTFİ AYDIN
FINDIKLI MAH.- SELAHATTİN AYDIN
GAZELLİ MAH.- ADNAN MEMİŞ
GEDİKPINAR MAH. -YASİN GÜNÇELİK
GÜLBAHÇE MAH. -MEHMET ŞEN
GÜNDÜZLÜ MAH .- ERTUĞRUL KIZIL
GÜNEYKESTANE MAH.- ERCAN AKAR
GÜZELYURT MAH. SALİM ALTUN
HACIKARA MAH. - SADRİ İLÇİN
HALHALCA MAH - TEYFİK ÖNER
HAMAMLI MAH.- İSMAİL SÜMER
HAMİDİYE MAH.- CELALETTIN İLGEZDİ
HAMİTABAT MAH. - ABDURRAHMAN ÇETİN
HAMZABEY MAH. - SADULLAH ARDA
HASANPAŞA MAH.- HASAN KARADENİZ
HAYRİYE MAH.- SERKAN SAGUN
HİLMİYE MAH.- OSMAN NURİ ORHAN
HOCAKÖY MAH- İLHAN BAYRAM
HUZUR MAH. - VEYSİ SABRİOĞLU
İCLALİYE MAH. -NURETTİN YELTEKİN
İHSANİYE MAH. - KADİR YAKŞE
İSAÖREN MAH. -İSMAİL ÇIBUKCU
KARAGÖLET MAH. - MEMDUH SEVİNÇ
KARAHASANLAR MAH. - İBRAHIM KURT
KARAKADI MAH. -FATİH AYDOĞDU
KARALAR MAH. - HALİL YILMAZ
KAYAPINAR MAH.- İSMAİL ACAR
KEMALPAŞA MAH. -ERDEM KAYA
KESTANEALANI MAH.- HAKAN HAZAR
KINIK MAH. -MURAT BOZAN
KIRAN MAH. -SADETTİN GÜNAY
KOCAKONAK MAH. -MUSTAFA PAL
KONURLAR MAH.- İLHAMİ UYSAL
KOZLUCA MAH. - İBRAHİM BAYRAM
KULACA MAH.- TUNAY UĞUR
KURŞUNLU MAH. - RIZA AKTAŞ
KÜÇÜKYENİCE MAH. -ALATDİN ZENGİN
LÜTFİYE MAH. -NURETTİN DÜLEKKOZ
MADENKÖY MAH. - ÜNAL ARKI
MAHMUDİYE MAH.- ADNAN ORDU
MESUDİYE MAH. – NECMETTİN SEVİM
MEZİT MAH.- AYDIN ERGÜN
MURATBEY MAH.- MURAT BALCIELMAS
OLUKMAN MAH. - YILDIRAY MUTLU
ORHANİYE MAH. -VELİ ÇETİN
ORTAKÖY MAH.- CENGİZ DEMİREL
OSMANİYE MAH- AYDIN BAŞDERE
OSMANİYEKÖY MAH - ERKAN AYDEMİR
ÖZLÜCE MAH. İSMAİL ÖZGÜL
PAŞAÖREN MAH. -YILMAZ SEVİM
RÜŞTİYE MAH.- YENER KARADAN
SAADET MAH. – ZEKİ EKREN
SARIPINAR MAH. -ŞENOL YAKUT
SINANBEY MAH. - KENAN ALKUŞ
SOĞUKDERE MAH. -SAMİ AYBİL
SULHİYE MAH. - RECA DEMİRCAN
SULTANİYE MAH. -SADULLAH ÖZ
SUNGURPAŞA MAH.- ENVER BALİ
SÜLE MAH. - HALİL ŞAHİN
SÜLEYMANİYE MAH. - HALİM YİĞİT
SÜLÜKLÜGÖL MAH. - YAŞAR YALÇIN
SÜPÜRTÜ MAH. - FERRUH KOYUNCU
ŞEHİTLER MAH.- EMİR GÜNEŞ
ŞİPALİ MAH. - SEVGİ ÖREN
TAHTAKÖPRÜ MAH. - MUSTAFA OK
TEKKEKÖY MAH.- MEHMET YILDIRIM
TOKUŞ MAH.- İSMAİL YAVUZ
TURGUTALP MAH. BEŞİR ALIÇ
TURGUTALPKÖY MAH. GÖKHAN EFE
TUZLA MAH SEDAT SALIK
TÜFEKÇİKONAK MAH. NEDİM SEVİM
YENİ MAH. - MAHMUT AKBAL
YENICE MAH.- HALİL PEYNİRCİ
YENİCEKÖY MAH. - ERCAN ARIK
YENİKÖY MAH.- İLHAN YAVUZ
YENİYÖRÜK MAH. - MUHARREM METE
YİĞİT MAH. - ERTAN SAKİN
YUKARIBALLIK MAH - HASAN HÜSEYİN ORHAN
YUNUSEMRE MAH. - CEMAL TEKİN