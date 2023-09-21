2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerde aday bulma yarışı hızlandı. İYİ Parti’de İsmail Karaman’ın ismi öne çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre CHP yönetimi İnegöl Belediye Başkan adaylığı için İnegöl’ün sevilen doktorlarından Op. Dr. Fuat Erdem’e teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte o sürpriz gelişmenin ayrıntıları…

İttifak olmayacakmış gibi çalışmalarını sürdüren siyasi partilerden art arda hamleler gelmeye başladı. İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman’ın istifa etme kararı sonrası, İYİ Parti’nin İnegöl Belediye Başkan Adayı belli oldu şeklinde yorumlar artarken, bu gelişmenin şimdilik tek taraflı olması dikkat çekiyor.

İYİ Parti dışında, CHP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde de benzer hazırlıkların olduğu öğrenildi. Şu anda isim havuzu oluşturan partiler, önümüzdeki süreçte önerilen isimler arasında mutabık kalınan kişilere teklif götürecekler.

Ana muhalefet partisi olan CHP’de ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre uzun yıllar İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan, ilçenin yakından tanıdığı, sevilen doktorlarından Op. Dr. Fuat Erdem’in ismi CHP İnegöl İlçe Yönetimine sunuldu.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin de yakından tanıdığı isim olan Dr. Fuat Erdem’e adaylık teklifinde bulunulmasına sıcak bakıldı.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin gazetemize yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrularken, henüz adaylık teklifinin yapılmadığını, böyle bir hamlenin gelebileceğini söyledi.

OP. DR. FUAT ERDEM KİMDİR?

04 Kasım 1969 İskenderun doğumlu olan Fuat Erdem, 1993 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu., 1995-2000 yılları arasında Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım Ve Travmatoloji Hastanesinde Uzmanlık Eğitimi aldı. Ağrı Devlet Hastanesi ve Mersin Silifke Sağlık Ocağında Pratisyen Hekim olarak görev yaptıktan sonra Kahraman Maraş Göksun Devlet Hastanesinde Başhekimlik görevine getirildi. 2003 yılı Kasım ayında İnegöl Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Dr. Fuat Erdem, Başhekim Münir Samuk’un döneminde bir süre başhekim yardımcılığı görevini yürütmüştü. 2011 yılı Mayıs ayında valilik onayı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne başhekim tayin edilen Fuat Erdem, yaklaşık 1,5 yıl bu görevi yürüttü.

Başarılı doktor yaptığı başarılı ameliyatlarla kısa sürede İnegöl’ün en çok sevilen ve tercih edilen doktorları arasında yer aldı. Türkiye’nin ünlü hastanelerinden teklif gelmesine rağmen İnegöl’ü sevdiğinden ilçeyi terk etmeyen Fuat Erdem, memuriyet hayatının ardından görevine İnegöl’de ki özel bir hastanede sürdürmeye devam ediyor.

SEHER YAŞA