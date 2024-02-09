2016 yılında İnegöl Belediyesi’nin Başkanlık Kupası adı altında başlattığı ve 2019 yılında Spor Festivali ismiyle düzenlenmeye başlayan Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonu, bu yıl 7. kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl deprem sebebiyle yapılamayan Spor Festivali, bu yıl 11 branş olarak planlandı. 10 bin öğrencinin katılımıyla 900 küsür müsabakanın oynanması hedeflenen 3 aylık maratonda, okulların isteklerine göre yeni branşlar da eklenebilecek. İnegöl Belediyesi 7. Spor Festivalinin duyurusu bugün düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Başkanlık makamında Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile İnegöl Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Hüseyin Kurt’un katılımıyla yapılan basın toplantısında, Belediye Başkanı Alper Taban tüm okulları organizasyona katılmaya davet etti.

İNEGÖL BELEDİYESİ 2023 YILINDA 5851 ÖĞRENCİYİ SPORLA BULUŞTURDU

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Taban şu şekilde konuştu: “Bu yıl şehrimizde 7’ncisini düzenleyeceğimiz Spor Festivali için bir aradayız. Bildiğiniz gibi şehrimiz nüfus itibariyle genç bir nüfusa sahip. Aynı zamanda öğrenci kapasitesiyle de ciddi bir potansiyele sahip. Bizler de gençlerimizin, öğrencilerimizin daha doğru meşguliyetleri olması adına İnegöl Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla buna katkı koymak istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz de bu alanda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizim çalışmalarımız da bunlara destek ve katkı mahiyetinde. İnegöl Belediye Spor Kulübü olarak 15 ayrı branşta hizmet veriyoruz. Yaz ve kış spor okullarıyla öğrencilerimizi sporla buluşturmaya gayret ediyoruz. 2023 yılında bu minvalde 5851 çocuğumuzu sporla buluşturduk”

Spor Festivali organizasyonunun Bursa’da en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olduğuna da ifade eden Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında ilki yapılmıştı ve bizler bunu devam ettiriyoruz. Zaman zaman isim değişikliği ile yapıldı. Başkanlık Kupası olarak başlayıp, 2022 yılında şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı vesilesiyle Kurtuluş Kupası olarak düzenlendi. Bu yıl da yine Spor Festivali olarak düzenleyeceğiz.”

21 ŞUBAT’TA BAŞLAYIP MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

“Organizasyonun takvimini hazırladık. 13 Şubat Salı gününe kadar okullarımızın başvuruları alınacak. Başvurular Belediye Spor Salonumuzda Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze yapılacak. 15 Şubat Perşembe günü 15.00’da da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası çok amaçlı salonunda brançların kura çekimi gerçekleştirilecek. 21 Şubat Çarşamba günü kupa müsabakalarımızı başlatmış olacağız. Mayıs ayı sonuna kadar da müsabakalar tamamlanıp turnuva sona erecek.”

11 BRANŞTA 58 KATEGORİDE MÜSABAKALAR YAPILACAK

“Ortaokul ve lise kademelerine yönelik bu organizasyon yapılacak. 11 ayrı branş belirledik idare olarak; voleybol, basketbol, futbol, futsal, dart, spor tırmanış, oryantiring, satranç, bocce, masa tenisi ve kros olmak üzere. Burada 58 ayrı kategoride müsabakalar oynanacak. Tabi gelecek talepler doğrultusunda yeni branşlar eklenip mevcut branşlardan çıkarılanlar da olabilecek. Ancak branş açılması için en az 4 okul takımının başvurması gerekiyor.”

10 BİN ÖĞRENCİYLE 900 MÜSABAKA HEDEFLENİYOR

“Yaklaşık 10 bin öğrencinin bu organizasyonda yer alması bekleniyor. 3 aylık sürede de 900 dolayında müsabaka oynanmış olacak. Ben bu vesileyle paydaşlarımız Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ediyorum. Katkı ve destek sunan Kaymakamımıza, okul idarecilerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”