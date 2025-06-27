Tatkavaklı Mahallesi’nde, bir yediemin deposunun yakınında meydana gelen yangın, saman yüklü kamyondan diğerine yük aktarımı yapıldığı sırada başladı.
Samanların aniden alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede yayıldı. İki kamyon ve dört römork alevlerin arasında kaldı. Kamyonu kurtarmaya çalışan sürücülerden İbrahim Meşinci (27), yangına müdahale etmeye çalışırken yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Meşinci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA