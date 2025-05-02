

Kaza saat 12.30 sıralarında kırsal Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Şaban Y.(34) yönetimindeki 10 AGA 923 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında park halinde olan 16 KMD 24 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ