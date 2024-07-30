Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde meydana geldi. Mahalleden karayoluna seyir halinde olan Sürücü Ebubekir B.(18) yönetimindeki 16 ABC 809 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: şerife öz