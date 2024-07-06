Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. Tavuk alma eğlencesine 2 gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi birbirine girdi. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs elindeki bıçakla Emre K. (33) ve Osman M.(35)'yi defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan 2 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

6 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından kavgaya karıştıkları tepsit edilen 6 kişi Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların sorgulaması sürüyor.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ