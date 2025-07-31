Olay, Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin önünde oturan Ömer Ç., bahçesine gelen tilkiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Aç olduğu düşünülen tilki, Ömer Ç.’nin elinden uzattığı pideyi çekinmeden yedi. Vatandaş ile tilki arasındaki bu kısa ama dikkat çekici anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Doğal yaşamın insan yerleşimlerine kadar yaklaşabildiğini gösteren olay, sosyal medyada da ilgi gördü. Görüntülerde, tilkinin herhangi bir saldırganlık göstermeden yiyeceği alması dikkat çekti.