Olay saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. F.O.(23) ve arkadaşı P.K.(16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören M.C.Ş. (22), şahısları ayırmak istedi. F.O. Elindeki tırnak çakısıyla saldıracağını düşündüğü M.C.Ş.'yi bacağından yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu