Kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Fatih Ö.(35) yönetimindeki 16 BTK 558 plakalı triportör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, köprülü kavşak inşaatının alanına düşerek devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Aylin Ö.(28), çocukları 9 yaşındaki Hasan Ö. Ve 4 yaşındaki Tuğra Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT