Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi mahallesi Ulupınar sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Sokak kedisi kısa süre önce bir sitenin apartman girişinde 6 adet yavru dünyaya getirdi. Yavruları fark eden apartman sakinleri, kullanılmayan bebek arabasını kedilere yuva yaptılar.

Vahşet yaşandı

Dün sabah saatlerinde apartmanda vahşet yaşandı. Dairesinden çıkan vatandaşlar, apartman girişi ve üst katlarda 6 yavrunun boynu kesilerek öldürüldüğünü görünce şoke oldular.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.

Muhabir: İbrahim Uslu