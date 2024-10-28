Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde 2 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ergene(66), iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı. O sırada yemek alev aldı. Adam yemeği söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Dışarıya kaçmaya çalışan adam yere yığıldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yerde hareketsiz yatan adamı gördüler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri adamın ölümünü tepsit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.