21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen TOKİ İnegöl kura çekimi, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İnegöl’de inşa edilecek olan 4 bin konutun hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda titizlikle tamamlandı.

TOKİ İnegöl kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Aynı zamanda vatandaşlar, e-Devlet sistemi aracılığıyla da sonuçlara erişebiliyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak asil ve yedek hak sahipliği durumlarını öğrenebiliyor. Böylece Bursa TOKİ başvurusu yapan herkes kendi durumunu anlık olarak sorgulayabiliyor.

BURSA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bursa genelinde hayata geçirilecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplam 17.225 konut inşa edilecek. İlçe bazında dağılım ise şöyle:

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut

Gemlik: 3.000 konut

İnegöl: 4.000 konut

Mustafakemalpaşa: 750 konut

Yenişehir: 500 konut

Orhangazi: 400 konut

Mudanya: 300 konut

İznik: 250 konut

Orhaneli: 175 konut

Büyükorhan: 100 konut

Harmancık: 100 konut

Keles: 100 konut