İbrahim Yazıcı Stadyumunda oynanan Bursa derbisi her iki takım için de hayati önem taşıyordu.

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde her iki takımda birbirine üstünlük kurmaya çalıştı.

32. dakikada Kafkasspor atağında topla buluşan Yusuf Kaplan müsait durumda ki Onur Toroman'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Onur topu aşırtma vuruşla ağlara gönderdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca ilk yarı konuk ekip İnegöl Kafkaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına ise İnegöl ekibi hızlı başladı.

Yusuf Kaplan, Ümit Doğdu ve Tümer Oruç'la net pozisyonlar yakalayan İnegöl ekibi, 65. dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın yaptığı ortaya ters vuruş yapan Muhammet Aktaş kendi kalesine gol atarak durumu 1-1'e taşıdı.

Bu dakikadan sonra her iki takımın gol bulma girişimleri sonuçsuz kalınca Bursa derbisinde puanlar paylaşıldı.

İnegöl Kafkaspor liderliğini devam ettirirken, Bursa Nilüfer FK ise ligde kalma umutlarını kalan maçlara bıraktı.

