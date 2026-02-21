CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Saloni Mobilya'yı ziyaret etti. Ziyarette CHP heyetini Saloni Mobilya Yönetim Kurulu başkanı Haluk Özbek karşıladı. Fabrikayı gezen heyete Özbek, üretim süreci hakkında bilgi verdi.



Milletvekili Sarıbal, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"CHP İnegöl İlçe Başkanımız @zemci5 ile birlikte, Türkiye’nin ve dünyanın önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl’de faaliyet gösteren Saloni Mobilya’yı ziyaret ettik. Mobilya tasarımında kazanılan uluslararası tasarım ödülü dolayısıyla Haluk Özbek ve emekçi kardeşlerimizi tebrik ettik.

İnegöl; üretim gücü, tasarım vizyonu ve istihdam yaratan yapısıyla Türkiye mobilya sektörünün lokomotifi. Bu başarıların artması; nitelikli tasarımın, sürdürülebilir üretimin ve markalaşmanın desteklenmesiyle mümkün olacaktır."