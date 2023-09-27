Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Edirne caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Talha G. Yönetimindeki 16 AYM 494 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede