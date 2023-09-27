Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alacak Bursa takımlarından Bursa Yıldırımspor ile İnegöl Kafkasspor’u karşı karşıya getirecek eleme maçı bugün saat 15.00’te Karacabey Şehir stadyumunda oynanacak. Maç öncesi ilk 11’lerini açıklayan iki takımda sürpriz isimler kadroda yer buldu. Geçtiğimiz hafta lig maçına göre Kafkasspor 9 oyuncusunu dinlendirirken, Yıldırımspor ise 5 futbolcunu dinlendiriyor. Teknik heyetlerin yedek oyunculara şans verdiği maçın başlamasını, taraftarlar stadyumda heyecanla bekliyor.

Ziraat Türkiye kupası kapsamında tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselen İnegöl Kafkasspor ve Yıldırımspor’un karşı karşıya geleceği Bursa derbisi, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 15.00’de Karacabey Şehir stadyumunda oynanacak.

YILDIRIMSPOR’DA 5 ROTASYON

Maç öncesi açıklanan ilk 11’de Yıldırımspor’da geçtiğimiz hafta kadroda yer alan Burak Osman Gençal, Talha Karataş, Çayan Poshoroğlu, Mert Polat Keklik, Burak Engin ve Ahmet Arda Çakmak yeniden kadro şansı bulurken, yedekte yer alan kaleci Alper Kağan Çakır, Hüseyin Furkan Uslu, Erdal Kaya, Rüştü Hanlı ve Utku Burak Kuzduncu kupa maçında kadroda yer aldı. Yıldırımspor Kupa maçında ligde geçtiğimiz hafta oynayan kaleci Yiğit İşler, Fatih Kılıccı, Mehmet Kalkan, Muhammet Talha Çat ve Furkan Özdemir yedeklerde yer alıyor.



KAFKASSPOR 9 ROTASYON VAR

Kafkasspor’da da ilk 11’de sürpriz isimler yer aldı. Teknik heyet lig maçının ardından Türkiye Kupasında 9 futbolcuyu dinlendirdi. Teknik heyet geçtiğimiz hafta lig maçında ilk 11’de Recep Daylak ve Batuhan Doğrukıran’a şans verirken, 9 oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta yedek olan Kaleci Emre Şeker, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taşdemir, Samet Günhan, Onur Emre Yaldız, yavuz Selim Taşer, Ekrem Kayılıbal, Umut Karataş, Hakan Öztürk ilk 11’de yer alırken, yedeklerde Emirhan Emir, Yıldıray Koçal, Abdukadir Akyıldız, Orkan Çınar, Furkan Eren, Ömer Faruk Boz, Muhammet Yusuf Ocak, Semih Akyıldız, Yağız Haydar Doğan ve Onur Kızıltaş yer alıyor.