

Olay İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesinde meydana geldi. K.C.(64) isimli adam iddiaya göre eşiyle tartıştı. İntihar kararı alan adam tarım ilacı içerek canına kıymak istedi. Fenalaşan adam ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Adam ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE