

Bugün sabah saatlerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle UEDAŞ'ı arayan esnaflar, arızanın bir türlü giderilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdiler. Atatürk bulvarındaki lokanta işletmesi sahibi Mesut Balkan, "Yemeklerimiz duruyor. Sabah 10'u 20 geçe elektrikler gitti. Hala gelecek. Yapılacak işi TEDAŞ geldi noktayı buldu ama elektrik kesintisi giderilemedi. Bir kazı yapılıp bağlamak yapılacak. Şimdi size söylemek isterim 186'yı arayın. Oradaki bayan diyor ki efendim isim soy isim. Kardeşim icraat yok icraat. 2025'te bak, yemek satamıyoruz. Artist! Para kazanmak kolay mı?"

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ