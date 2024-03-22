Bursa' nın İnegöl ilçesinde, bir sitede 6 yavru kedi başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yavru kedilerin annesinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.



Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi. Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Olayın ardından siteye gelen hayvanseverleri, site sakinleri içeri almayınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan, "Son günlerde yaşanan ve bir tekrar haline gelmiş sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölümlerin bizi çok derinden kaygılandırdığını söylemek istiyoruz. İstanbul'da yaşanan eros'un ölümü henüz taze bir yara halindeyken Bursa İnegöl de kendi bölgemizde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüş yasa bağlamıştır. Söz konusu bebeklerin henüz 4-5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniligin hesabını vermelidir. Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Hayvanlar da bizimle birlikte yaşayan canlılardır. Onların yaşam haklarına saygı göstermek, insanlığımızın gereği ve vicdanımızın bir parçasıdır. Yetkililerden, bu tür suçlara karşı daha sıkı yasal önlemler alınmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, toplumun hayvan hakları konusunda daha fazla bilinçlendirilmesini talep ediyoruz. Gerçekleşen 6 yavrunun ölümü ile ilgili geniş tespit, olay yeri inceleme ve otopsi raporu talep ediyoruz. Bu tür vahşi eylemlerin son bulması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması için tüm yetkilileri ve toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz." dedi.