Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde Alanyurt istikametine seyir halinde olan Netice K. (50) yönetimindeki 16 BCU 352 plakalı otomobil ile Ahsen sokaktan Bulvara çıkış yapmakta olan Bayram E. (69) yönetimindeki 16 KGF 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu