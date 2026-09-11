Olay, 22 Temmuz günü saat 10.55 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. 68 yaşındaki Yakup Atsız, sokak üzerinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Devriye görevinde bulunan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yapılan kontrolde Yakup Atsız'ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı belirlendi. İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden Atsız'a kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine de haber verildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis memuru sayesinde sağlığına kavuştu

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 68 yaşındaki Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek amacıyla Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Atsız, olay sırasında gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale nedeniyle polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkürlerini sundu.

Öte yandan, kalp krizi geçiren Atsız'a yapılan ilk müdahale anları, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına da yansıdı.