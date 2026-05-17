Akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı çalıştayda; gençlerin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri 8 ayrı masada konunun uzmanlarıyla birlikte ele alındı.

2026 yılını “Gücümüz Genç” sloganıyla Gençlik Yılı ilan eden İnegöl Belediyesi, gençlerin şehir yönetiminde daha aktif rol alması ve taleplerinin doğrudan dinlenmesi amacıyla bu yönde ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Bu kapsamda Mart ayında gerçekleştirilen “Arama Konferansı” ile lise ve üniversite öğrencilerinin sorunları, beklentileri ve önerileri tespit edilmişti, Cumartesi günü ise bu başlıkların detaylı şekilde değerlendirildiği “Gençlik Çalıştayı” gerçekleştirildi. 0-29 yaş arası 137 bin gencin bulunduğu İnegöl’de “Gençleri konuşan değil, gençlerle konuşan bir şehir olmak” anlayışı benimsenirken, Gençlik Yılı vizyonu bugünle birlikte geleceğin şekillenmesinde de önemli bir temel taşı oldu. Düzenlenen çalıştayın bu anlayış doğrultusunda gençlerin fikirlerini doğrudan karar alma süreçlerine taşıyan önemli bir adım olduğu ifade edildi.

GENÇLERİ MERKEZİNE ALAN ÇALIŞTAY

İnegöl Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştay; Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve akademisyenlerin katkılarıyla geniş katılımla yapıldı. Cumartesi günü Oylat Çağlayan Otel’de yapılan çalıştayda gençlerin gündeminde yer alan konular için özel masalar oluşturulurken, öğrenciler ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle aynı masada bir araya geldi. Toplam 8 masanın yer aldığı çalıştayda; akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, üniversite ve lise öğrencileri birlikte değerlendirmelerde bulundu. Masalarda yaklaşık yüzde 60 oranında öğrencinin yer almasıyla, gençlerin fikir ve önerileri doğrudan sürecin merkezine taşındı.

“GENÇLERİ KONUŞACAKSAK, BUNU GENÇLERİ DİNLEYEREK YAPALIM”

Spor, Kültür, Sanat ve Sosyalleşme, Ulaşım ve Akıllı Kent Altyapısı, Yeni Nesil Eğitim, Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri, Yapay Zeka, Teknolojik Gelişmeler, Bilişim ve Gençlik Teknolojileri, Genç İstihdamı, Girişimcilik ve Fırsat Eşitliği, Gençler İçin Yaşanabilir Çevre, Ekoloji ve İklim, Toplumsal Uyum, Kuşak İletişimi, Aile ve Güvenlik ile Gençlik Psikolojisi, Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlık Hizmetleri konularının ele alındığı çalıştay, Ana Moderatör olan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak’ın bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Okşak, “Biz bu işin ilk ayağını Mart ayında gerçekleştirdik. Gençleri konuşacaksak, bunu önce gençleri dinleyerek yapalım istedik. 200’e yakın gencimizle bir araya geldik. Bugün oturduğumuz tüm masaların altyapısı, yapılan o arama konferansında oluştu. Her bir masanın alt başlığı, hangi sorunların ortaya çıktığı, bu masaların isimlerini neden bu başlıklar altında koyduğumuzun altyapısını biz tamamen gençlerimizden aldık. Bugün de o ana omurganın önemli bir parçasını yerine getireceğiz” dedi.

“BU YIL GENÇLERİMİZE TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN DİKKATİNİ BİRAZ DAHA FAZLA ÇEKMEK İSTEDİK”

Yüksek Okşak’ın ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye gelerek açılışta konuklara hitaben bir konuşma yaptı. 19 Mayıs arefesinde ve Gençlik Haftası içerisinde olunduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bu süreçte çok değerli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizler yöneten taraftayız, faydalı olmak durumundayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikle hizmet etmek istediğimiz kitleyi anlamak zorundayız diye düşünüyorum. Biz bu çalışmaları önceki dönem de farklı yöntemlerle yapmaya çalıştık. Kitleleri anlamaya çalıştık. Gençleri, yetişkinleri, hanımefendileri, çocukları, büyüklerimizi anlamaya çalıştık. Onların bizden beklentileri nedir? Bu yılı da biz dikkat çekmek adına Gençlik Yılı olarak ilan ettik. Geçmişte bu yönde çalışma yok muydu anlamı çıkmasını istemem. Bizim için her yıl gençlik yılı ya da yetişkinler yılı, hanımefendiler, beyefendiler yılı. Sürekli birimlerimizle gözlemliyoruz bunları. Ancak bu yıl gençlerimize toplumun tüm kesimlerinin dikkatini biraz daha fazla çekmek istedik. Çalıştayları ve çalıştay sonuçlarından çıkacak yol haritasını da yeniden görerek bu anlamda daha nitelikli işler yapmak adına Gücümü Genç mottosuyla yola çıktık. İnegöl’de 137 bin 029 yaş aralığında nüfusumuz var. Aslında burada girişimci ruha sahip bir şehir ve genç nüfus var” dedi.

GENÇLERİMİZİN VERECEĞİ KATKI, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İYİLEŞTİRECEK

Çalıştayda alanında uzman isimlerin yer aldığını hatırlatan Başkan Taban, “Mart ayında yapılan arama konferansında ağırlıklı olarak öğrencilerimiz vardı. Onlara özellikle birtakım sorular yöneltildi, masalardan çıkan sonuçlar süzgeçten geçirildi, bugün oradan çıkan konu başlıkları bugünkü masalara gelmiş oldu. Bugün de masalarda kendi alanında uzmanlar var. Bizim buradaki tespitlerimiz, aslında ülkemizin her bir köşesinde yaşanan gençlerimizin bize söylemek istediği şeyler olduğuna inanıyorum. Gençlerimizin vereceği her katkı, yöneticilerimizin de bugün ve gelecekte daha iyi işler yapmasını sağlayacak. Buradan çıkacak sonuçları ben de heyecanla bekliyor olacağım. Çalıştayımızın gençlerimize, geleceğimize, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası çalıştaya geçildi. 6 aşamalı çalıştay gün boyu önemli fikir alışverişleri, sorunların tespiti ve çözümü üzerine istişareler ile geçti. Günün sonunda Ana Moderatör ve Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak İnegöl Gençlik Çalıştayı Genel Raporunu katılımcılara sundu.

ÖĞRENCİ MODUNDA BİR BELEDİYEYİZ

Kapanış bölümünde yeniden kürsüye gelerek katkı ve destek veren herkese teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban şöyle konuştu: “Biz ders çalışmayı seven, öğrenci modunda bir belediyeyiz. Yeniliklere, inovasyona açık, eleştiri kültürünü özümsemiş, eleştiri bizim aynamızdır diyen bir belediyeyiz. Sürekli olarak verimliliği çalışan, sürekli olarak kaliteli çıktılar vermeye çalışan bir belediyeyiz. Çalışma arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes üretiyor, düşünüyor. En ücra noktadaki personelimiz bile üretiyor. Kaizen yapıyoruz. İnegöl Belediyesi ayrıca Bursa bölgesinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye. Buda bu ekiplerimizin gayreti ve katkısıyla oluyor. Bugün de burada kaynakların ötesinde, bizim kök sorunumuz nedir sorusunun röntgeni çekildi. Bizler sahada yaşanan sorunlara baktığımızda, sorumlu olarak kendimizi görüyoruz. Suçlu aramıyoruz. Sorumlu biziz her ne yaşanıyorsa. Aynı zamanda icra makamıyız, bizden çözüm bekleniyor.”

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE TEŞEKKÜR VE ÖVGÜ

“Ben gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimize rezervasyonla geliyorlar. Şu an 41 bin üyemiz var kütüphanelerimizde. Gençler çalışmıyor falan gibi eleştiriler yapılıyor, ben bunları kabul etmiyorum. Gençler gayet güzel çalışıyor. Nereden baktığınıza bağlı. Siz iki tane müstakil olayı görüp topluma genelleme yaparsanız öyle görürsünüz. Bardağın dolu tarafında gençler çok güzel çalışıyorlar. Ortaya doğru şeyler koydukça, olumlu motivasyonumuz da artıyor.”

TOPLUMUN KURTULUŞU EĞİTİMCİLERDE

Taban, konuşmasını “Bir toplumum kurtuluşu eğitimcilerle, eğitim camiasındaki insanlarla gerçekleşecek. Ne kadar nitelikli ve donanımlı eğitimcilerimiz olursa, o toplum çok daha nitelikli bir topluma dönüşecek inşallah” sözleriyle tamamladı.