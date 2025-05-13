Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.