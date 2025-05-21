İnegöl-Bursa karayolu üzerinde bulunan İnegöl Şehir Parkı'nda gündüz vakti yaşanan uygunsuz davranışlar, bölge halkının tepkisine neden oldu. İki şahsın parkta kimseye aldırış etmeden sergilediği uygunsuz hareketler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar, "Bir şey söylediğimizde tepkiyle karşılaşıyoruz. Defalarca şikayette bulunduk ancak bir çözüm bulunamadı. Emniyet ve belediyeden bu konuda yardım bekliyoruz. Burada çocuklarımızla güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde parkta benzer olayların artması, özellikle aileleri endişelendiriyor.