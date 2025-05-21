Bursa'da sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik harekete geçen polis, İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ve 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler aldıkları istihbarati bilgiler doğrultusunda İnegöl ve Osmangazi ilçesinde T.T. ve C.M.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. İnegöl'de gerçekleştirilen ilk operasyonda, T.T. isimli şahsa ait 34 plakalı tır durduruldu. Ekipler yaptıkları aramada; 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, Osmangazi ilçesinde C.M.K. isimli kişiye ait bir depoya da eş zamanlı baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden sahte/kaçak alkol ve tütün mamulleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.