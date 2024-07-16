Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı çatışmada çiftliğine gelerek ateş eden 3 şahsı tüfekle yaralayan Sercan A. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliği önünde meydana geldi. İddiaya göre çiftlik sahibi Sercan A.(31) ile Remzi U.(24) arasında geçtiğimiz yıl küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. Şahıslar birbirinden davacı oldu. Bugün ise şahıslar arasında yine tartışma yaşandı. Remzi U., yanına arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö.(35)'i de alıp16 RU 316 plakalı araçla çiftliğin önüne gitti. Sercan A. İle Remzi U. Arasında yine tartışma çıkınca tüfekler konuştu. Remzi U. Aracındaki pompalı tüfekle çiftlik bahçesindeki Sercan A.'ya doğru ateş etmeye başladı. Sercan A.'da tüfeği ile cevap verdi. 2 dakika süren ve mermilerin havaya uçuştuğu çatışmada Remzi U. Ve arkadaşları Batuhan G.(28) ve Mürsel Ö.(35) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandılar. Yaralanan şahıslar araca binip olay yerinden uzaklaştılar.

Yaralıların olduğu araç yoldaki çamura saplandı. Aracı çıkaramayan yaralılar, ticari taksi çağırdılar. Yaralılar bindikleri ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek, tedavi altına alındılar.

3 kişiyi yaralayan Sercan A. Polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çatışma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDI

3 kişiyi yaralayan çiftlik sahibi Sercan A., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Aramızda önceden gelen bir husumet vardı. Çiftliğime geldiler. Tartışma yaşandı. Remzi U. Ve arkadaşları bana doğru ateş ettiler. Bende kendimi korumak için ateş ettim." dediği öğrenilen Sercan A. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu