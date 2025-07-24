Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir, gibi illeri birbirine bağlayan İnegöl’den otomobil, ağır tonajlı araçlar, otobüs, kamyon ve motosiklet gibi birçok araç geçiş yapıyor.

YILDA 21,5 MİLYON ARAÇ GEÇİYOR

İnegöl Belediyesi tarafından açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda 2024 yılında Ankara’dan Bursa istikametine giderken İnegöl’den geçen araç sayısı 7 milyon 47 bin 455, Bursa’dan Ankara istikametine giderken İnegöl’den geçen araç sayısı ise 14 milyon 441 bin 628 adet araç geçiş yaptı.

59 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Günlük ortalama alındığında ise, İnegöl’den günde 58 bin 874 araç geçtiği ortaya çıkıyor.

İstatistiklerde ayrıca; 2019 yılında 6.515.460(Ankara-Bursa), 8.482.540(Bursa-Ankara) olan geçiş sayıları 2024 yılı sonu itibariyle 2019’a oranla, Ankara-Bursa Karayolu’nda %8,16, Bursa-Ankara Karayolu’nda %121,65 artış gerçekleştiği, son yılda ise bu oranlar (Ankara-Bursa) -%29,43 ve (Bursa-Ankara) %6,37 olarak gerçekleştiği verildi.

YENİŞEHİR YOLU

Yenişehir karayolunu ise, 2024 yılında 4 milyon 301 bin 460 araç kullandı. Yenişehir Karayolu Geçişi verilerini incelediğinde 2019 yılında 1.362.884 olan geçiş sayısı, 2024 yılı sonu itibariyle %215,61 oranla 4.301.460 olarak gerçekleşmiştir. Son yılda ise bu oran -%3,88 azalışla gerçekleşti.