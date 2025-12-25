25 Aralık 2025 Perşembe günü İnegöl’de vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün defnedilen isimler şunlar:

1. Mehmet Özkul

Baba adı: Tevfik

Yaş: 66

Doğum yeri: Çaycuma

Mezarlık bilgisi: İlçe dışı

2. Nevin Karataş

Baba adı: İbrahim

Yaş: 70

Doğum yeri: İnegöl

Namaz ve defin bilgisi: Süleymaniye camii öğlen

Mezarlık bilgisi: Kavaklaraltı

3. Hamide Camadanlı

Baba adı: Ömer

Yaş: 88

Doğum yeri: İnegöl

Namaz ve defin bilgisi: İshakpaşa Camii Öğlen

Mezarlık bilgisi: Mahmudiye-1

4. Ukriye Ataman

Baba adı: Salih

Yaş: 79

Doğum yeri: İnegöl

Namaz ve defin bilgisi: Hocaköy mahallesi camisi öğlen

Mezarlık bilgisi: Hocaköy mah. mez.