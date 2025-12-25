25 Aralık 2025 Perşembe günü İnegöl’de vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün defnedilen isimler şunlar:
1. Mehmet Özkul
- Baba adı: Tevfik
- Yaş: 66
- Doğum yeri: Çaycuma
- Mezarlık bilgisi: İlçe dışı
2. Nevin Karataş
- Baba adı: İbrahim
- Yaş: 70
- Doğum yeri: İnegöl
- Namaz ve defin bilgisi: Süleymaniye camii öğlen
- Mezarlık bilgisi: Kavaklaraltı
3. Hamide Camadanlı
- Baba adı: Ömer
- Yaş: 88
- Doğum yeri: İnegöl
- Namaz ve defin bilgisi: İshakpaşa Camii Öğlen
- Mezarlık bilgisi: Mahmudiye-1
4. Ukriye Ataman
- Baba adı: Salih
- Yaş: 79
- Doğum yeri: İnegöl
- Namaz ve defin bilgisi: Hocaköy mahallesi camisi öğlen
- Mezarlık bilgisi: Hocaköy mah. mez.
Kaynak: www.inegol.bel.tr