25 Aralık 2025 Perşembe günü İnegöl’de vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün defnedilen isimler şunlar:

1. Mehmet Özkul

  • Baba adı: Tevfik
  • Yaş: 66
  • Doğum yeri: Çaycuma
  • Mezarlık bilgisi: İlçe dışı

2. Nevin Karataş

  • Baba adı: İbrahim
  • Yaş: 70
  • Doğum yeri: İnegöl
  • Namaz ve defin bilgisi: Süleymaniye camii öğlen
  • Mezarlık bilgisi: Kavaklaraltı

3. Hamide Camadanlı

  • Baba adı: Ömer
  • Yaş: 88
  • Doğum yeri: İnegöl
  • Namaz ve defin bilgisi: İshakpaşa Camii Öğlen
  • Mezarlık bilgisi: Mahmudiye-1

4. Ukriye Ataman

  • Baba adı: Salih
  • Yaş: 79
  • Doğum yeri: İnegöl
  • Namaz ve defin bilgisi: Hocaköy mahallesi camisi öğlen
  • Mezarlık bilgisi: Hocaköy mah. mez.

Kaynak: www.inegol.bel.tr