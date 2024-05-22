Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Bozbey’in çalışma arkadaşlarını belirleme noktasında ki hummalı çalışması devam ediyor. Önceliği genel sekreter yardımcılığı ve daire başkanlıklarına veren Başkan Bozbey, şirketlerin yönetimi noktasında da isim çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu çalışmaların ardından ise ilçe koordinatörlerinin belirlenmesine geçilecek.



Daha önce Kurşunlu’da belde statüsüyken 2 dönem(10 yıl) belediye başkanlığı yapan, 5 yılda İnegöl ve Bursa Büyükşehir Meclis üyeliği yapan Erkan Dönmez ile 31 Mart seçimlerinde İnegöl Belediye Başkan Adayı olan Ali Doğan, Sabri Ürpermez ve Armağan Dursun gibi isimlerin koordinatör olarak konuşulmuştu.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nı Başkan Bozbey, ‘İnegöl’e koordinatör atanacak mı?’ sorusunu cevapladı. Bozbey, “Koordinatör ile ilgili çalışmayı yapıyoruz. Elbette ki koordinasyonu sağlayacak arkadaşlarımız olacak, bu konuda çalışmalarımız önümüzdeki süreçte ortaya çıktığında paylaşacağız” ifadelerini kullandı.