İnegöl kamuoyunun uzun zamandır gündeminde yer alan tramvay projesinde dikkat çekici bir ilerleme kaydedildi. Projenin hayata geçirilmesini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üstleneceği belirtildi. Uzun süredir konuşulan tramvay hattı, artık somut adımlarla gerçeğe dönüşüyor.

CHP’LİLERDEN TRAMVAY PROJESİNE DAİR AÇIKLAMA

CHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bugün düzenlediği basın toplantısıyla tramvay projesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Meclis üyeleri, altyapı sürecinin sona erdiğini ve projenin artık uygulama aşamasına geçtiğini ifade etti.

CHP’li meclis üyeleri, tramvay projesinin İnegöl’ün ulaşımında köklü bir değişim yaratacağını belirtti. Projenin hayata geçmesiyle birlikte şehir içi trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağı ve ulaşımın daha konforlu bir hale geleceği dile getirildi.

PROJEYE DAİR AYRINTILAR YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’in, tramvay projesine ilişkin ayrıntıları önümüzdeki günlerde paylaşacağı bildirildi. Hat güzergahı, durak sayısı ve başlangıç ile bitiş noktalarına dair bilgilerin netleşmesiyle birlikte, vatandaşların merak ettiği pek çok sorunun yanıt bulması bekleniyor.