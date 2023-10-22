Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ferdi G. Yönetimindeki 16 BDA 785 plakalı motosikletin, arkasında annesiyle oturan 3 yaşındaki Ayşenur G.'nin sol ayağı, motosikletin zincirine sıkıştı. Çocuğun sıkışan ayağı, babası tarafından çıkarıldı. Kanlar içinde kalan çocuk, yoldan geçen özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında derin yaralar oluşan çocuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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