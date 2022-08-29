İstanbul’da arıcılar ve kovan üreticilerinin yer aldığı Apimondia fuarına katılan İnegöllü arıcının ürettiği kovanlar, damgasını vurdu.
İstanbul’da arıcılar ve kovan üreticilerinin yer aldığı Apimondia fuarı gerçekleştirildi. Fuara İnegöl’den Hayri Soylu, katıldı. Soylu’nun yeni ürettiği kovan, arıcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Açıklama yapan Soylu, “Türkiye’nin önemli fuarına İnegöl’ü temsilen katıldık. Yeni üretimine başladığımız kovanlarımız ise arıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Geri dönüşler oldukça güzeldi” dedi.