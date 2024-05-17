Esenler’de Nuran Cemal adlı vatandaşın bilmeyerek atık eşyalarla birlikte attığı altınlar Esenler Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildi.

Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan evindeki bazı fazla mobilya eşyalarını sokağa bıraktı. Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlık atık toplama ekibi de mobilya atıklarını araca yükledi. Atıkların yanında yırtık bir poşet buldu. Poşeti inceleyen Hüsnü Akkocaoğlu, Yıldıray Çınar, İbrahim Öztaşekip’ten oluşan atık ekibi, imitasyon ürün olduğunu tahmin ettikleri malzemeleri çocuklara verelim düşüncesiyle araçta korumaya aldı. Nuran Cemal adlı vatandaş bir süre sonra atıklarla birlikte içerisinde altınların bulunduğu poşeti de sokağa attığını fark etti. Hemen sokağı inip baktığında mobilya atıklarının ve poşetin yerinden alındığını görerek hemen Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ni (ESTİM) aradı. ESTİM görevlileri de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdiler. Bunun üzerine belediye ekipleri de Nuran Cemal’a giderek altınlarını teslim etti.

Sosyal medyadan teşekkür etti

Nuran Cemal adlı vatandaş sosyal medya hesabından Esenler Belediyesi’ne teşekkür etti. Nuran Cemal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ”Dün kapımızın önüne eşya bıraktık ve belediyeden gelip aldılar. Daha sonra eşyalar arasında altınlarımızın olduğu aklımıza geldi. Durumu fark edip belediyeyi arayıp bildirdik. Akşam altınlarımızı getirip teslim ettiler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz”.