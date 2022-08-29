İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

BAŞALAN YAYLASI ORMAN PARKI İHALE İLANI

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğümüz, Boğazova Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 83 no’lu bölme ve İclaliye Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 71 nolu bölme içerisinde kalan ve 35.600 m2 alanı bulunan Başalan Orman Parkı Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre için kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca ve Orman Parkları Uygulama Tebliği” nin 6. maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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