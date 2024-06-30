Bursa - Bilecik - Yalova Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) genel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut Başkan Nurettin Çakır, güven tazeledi.

Bursa - Bilecik - Yalova Hayvancılık Kooperatifleri Birliği genel kurul toplantısı geçtiğimiz Perşembe günü yapıldı. Divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa 3 dönemdir Başkanlık yapan Nurettin Çakır, tekrar seçilecek 4. Dönem için güven tazeledi. Çakır'ın Başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

İsmail Çimen, Erkan Karakaş, Ramazan Akyıldız ve Osman Din.

Kaynak: HABER MERKEZİ