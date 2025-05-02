Kurul tarafından 21 Eylül 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında her iki şirketin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erikli Su ve Pınar Su’nun ileriye dönük fiyatlandırmalara dair karşılıklı bilgi alışverişi yaptıkları ve bu durumun rekabeti olumsuz etkilediği belirlendi. Söz konusu ihlal nedeniyle firmalara rekor seviyede idari yaptırım kararı alındı.

26 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, 24 Nisan tarihli toplantısında aldığı 25-16/377-175 sayılı karar doğrultusunda bu davranışın ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Yapılan incelemeler neticesinde Erikli ve Pınar Su'nun geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve iki şirkete de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu çerçevede Erikli'ye 21 milyon 106 bin 469 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.